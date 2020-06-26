В Иране наказали студентов, которые почтили память погибших в сбитом украинском самолете МАУ над Тегераном. Они якобы не попросили в университете разрешения на сборы.

Во время мемориального мероприятия, молодежь зажгла свечи и почтила 176 человек, находившихся на борту. За это их отстранили от учебы, сообщает издание "Радио Свобода".

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Пресс-служба университета Мохакека Ардебили сообщила, что студентов наказали за нарушение порядка, ведь те не попросили разрешения на сборы. Поэтому учреждение объявило выговор и отстранило 15 студентов.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: что известно

8 января во время взлета из аэропорта Тегерана пассажирский самолет Boing авиакомпании МАУ сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди погибших были граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

11 января Иран признал вину, и списал причину катастрофы на человеческий фактор.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

Авиакатастрофа МАУ в Иране в цифрах / инфографика 24 канала