В Ірані покарали студентів, які вшанували пам'ять загиблих у збитому українському літаку МАУ над Тегераном. Вони нібито не попросили в університеті дозволу на збори.

Під час меморіального заходу, молодь запалила свічки та вшанувала 176 людей, які перебували на борту. За це їх відсторонили від навчання, повідомляє видання "Радіо Свобода".

До слова Іран заявив про готовність виплати компенсації родинам загиблим в авіакатастрофі МАУ

Пресслужба університету Мохакека Ардебілі повідомила, що студентів покарали за порушення порядку, адже ті не попросили дозволу на збори. Тому заклад оголосив догану і відсторонив 15 студентів.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що відомо

8 січня під час зльоту з аеропорту Тегерану пасажирський літак Boing авіакомпанії МАУ збили ракетою, випущеною іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед загиблих були громадяни 7 країн, зокрема 11 українців.

Серед загиблих були громадяни 7 країн, зокрема 11 українців. 11 січня Іран визнав провину, та списав причину катастрофи на людський фактор.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані в цифрах / інфографіка 24 каналу