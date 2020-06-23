В Ірані погодилися виплатити компенсації родинам загиблим в авіакатастрофі українського літака МАУ, який розбився поблизу Тегерану. Компенсацію має отримати й українська авіакомпанія.

Про таку готовність йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Ірану після телефонної розмови тамтешнього очільника МЗС Мохаммада Джавада Заріфа зі своїм колегою з Канади Франсуа-Філіппом Шампанем.

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"Міністр закордонних справ Заріф повідомив свого канадського колегу про те, що Ісламська Республіка Іран вже повідомила Україну про готовність вирішити юридичні питання, процедуру виплати компенсацій сім'ям пасажирів, які загинули в трагічному інциденті, а також виплатити компенсації за український літак", – йдеться в повідомленні.

При цьому в Ірані вказують, що Україна ще не призначила делегації для проведення переговорів.

Заріф у розмові також запевнив, що Іран відправить у Францію "чорну скриньку" з літака найближчими днями. Затримки у цьому процесі в Ірані пов'язують зі спалахом коронавірусу та зупинкою міжнародного авіасполучення.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 під час вильоту з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Спершу Іран намагався приховати свою вину у збитті пасажирського літака. Втім, під міжнародним тиском зізнався у скоєнні катастрофи.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані в цифрах / інфографіка 24 каналу

