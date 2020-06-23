В Иране согласились выплатить компенсации семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ, который разбился вблизи Тегерана. Компенсацию должна получить и украинская авиакомпания.

О такой готовности говорится в сообщении министерства иностранных дел Ирана после телефонного разговора тамошнего главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа со своим коллегой из Канады Франсуа-Филиппом Шампанем.

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"Министр иностранных дел Зариф сообщил своему канадскому коллеге о том, что Исламская Республика Иран уже сообщила Украине о готовности решить юридические вопросы, процедуру выплаты компенсаций семьям пассажиров, погибших в трагическом инциденте, а также выплатить компенсации за украинский самолет", – говорится в сообщении.

При этом в Иране указывают, что Украина еще не назначила делегации для проведения переговоров.

Зариф в разговоре также заверил, что Иран отправит во Францию ​​"черный ящик" с самолета в ближайшие дни. Задержки в этом процессе в Иране связывают со вспышкой коронавируса и остановкой международного авиасообщения.

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Сначала Иран пытался скрыть свою вину в сбитии пассажирского самолета. Впрочем, под международным давлением признался в совершении катастрофы.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.



Авиакатастрофа МАУ в Иране в цифрах / инфографика 24 канала​

