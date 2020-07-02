Іран відправив бортові самописці збитого в Ірані літака МАУ, прибудуть вони до Леону 20 липня. Франція вже направила Україні запрошення надіслати експертів для участі в розшифровці даних.

Про це 1 липня написав у фейсбуці заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін.

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За його словами, саме 1 липня "Україна отримала запрошення від Франції направити наших експертів", які візьмуть участь у розшифровці чорних скриньок літака МАУ рейсу РS752, збитого біля Тегерану в січні 2020.

Єнін окремо наголосив, що це відбулося "згідно з попередніми обіцянками Ірану".

Раніше український президент Зеленський, нагадаємо, говорив, що Україна звернеться до міжнародних судів, якщо Іран не виконає обіцянок: "Вони повинні офіційно вибачитися. Вони повинні виплатити належні компенсації. Вони повинні виконати те, що обіцяли".

У повідомленні Єнін додав, що такий крок Франції "наблизить всіх нас до встановлення справедливості та гідних компенсацій родинам загиблих".

Чорні скриньки Іран погодився віддати у Францію наприкінці червня. До французького Леону вони прибудуть 20 липня. Того ж дня із ними розпочне роботу французьке Бюро з розслідування авіакатастроф.

Український літак компанії МАУ збили іранські військові 8 січня 2020 року двома ракетами. Загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані, головне / Інфографіка 24 каналу