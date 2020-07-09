Від початку 2020 року Україна неодноразово пропонувала Ірану дату переговорів щодо збитого поблизу Тегерана українського літака. У МЗС заявляють, що іранська сторона щоразу відмовляється від пропозицій або ж ігнорує їх. Хоча напередодні там заявили, що таки готові до діалогу.

МЗС про заяви Ірану

Заяву іранської сторони про очікування від України пропозиції дати переговорів. прокоментував заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, пише "Радіо Свобода".

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Останнього разу ми запропонували чотири можливі дати переговорів у липні 2020 року,

– розповів Єнін.

За його словами, Іран не відповів і на чергове письмове звернення щодо перемовин. Там лише усно прокоментували, що визначені дати – неприйнятні.

Єнін уточнив, що іранській стороні пропонували провести переговори у Києві 8 – 9 липня, або 15 – 16 липня.

"Я хотів би закликати Ірак нарешті до діалогу і визначення конкретних дат перемовин, які вже неодноразово пропонувала Україна", – наголосив заступник міністра.

Що цьому передувало

Напередодні Іран заявив через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки, що готовий до двосторонніх переговорів з Україною.

через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки, що Відповідно чекає на конкретну дату від України.

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Зверніть увагу! 2 липня Україна, Канада, Афганістан, Велика Британія і Швеція, підписали Меморандум про взаєморозуміння у співробітництві на переговорах щодо виплати компенсацій Іраном. Україна є речником, який вестиме перемовини з Іраном від імені групи.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.

при вильоті з аеропорту Тегерана. Пасажирський літак збили ракетою , випущеною іранськими військовими.

, випущеною іранськими військовими. У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування , а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії. У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



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