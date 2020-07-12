В Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.

Комплекс ППО переміщали і порушили налаштування

Іранці кажуть, що це сталось через те, що комплекс ППО переміщали і порушили його налаштування. Про це мовиться в доповіді Організації цивільної авіації Ірану.

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Також, заявили у Тегерані, між комплексом протиповітряної оборони та координаційним центром не було обміну інформацією. Саме тому оператор визначив літак як ворожу ціль і запустив спочатку одну, а потім й другу ракету.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Коротко про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу