Европейское агентство по авиационной безопасности выпустило предупреждение об опасности осуществления полетов в воздушном пространстве Ирана. Там отмечают: в Иране существует вероятность принятия гражданского самолета за враждебный, что может повлечь за собой активизацию средств противовоздушной обороны.

Соответствующая информация была опубликована на сайте агентства. Указанная рекомендация действует до 16 января 2021 года.

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В связи с проблемами с обеспечением безопасности и плохого взаимодействия между гражданской авиационной властью и командирами военных операций существует риск неправильного распознавания гражданского воздушного судна в Иране,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Европейское агентство по авиационной безопасности выпустило такое предупреждение на фоне публикации 11 июля дополнительного доклада Организации гражданской авиации Ирана, посвященной расследованию аварии МАУ в окрестностях Тегерана.

В докладе, в частности, говорилось о том, что комплекс ПВО, который сбил ошибочно украинский самолет был неправильно настроен.

Из-за неправильных настроек система якобы ошибочно распознала лайнер как движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.

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