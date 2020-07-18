Іран передав французьким фахівцям бортові самописці з літака МАУ, який збили над Тегераном 8 січня 2020 року. За попередньою інформацією, розшифровку мають розпочати вже з 20 липня.

Участь у розшифровці мають взяти фахівці з кількох країн

"Чорні скриньки" прибули до Франції 17 липня. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд, інформує ресурс parsine.com.

До теми Україна неодноразово пропонувала дати переговорів, Іран їх не приймає, – МЗС

У цьому відношенні французький уряд дуже добре співпрацював з іранською делегацією, і я хотів би подякувати Франції,

– додав Бахарванд.

Зазначимо, що раніше в українському Мін'юсті повідомляли, що Україна направить до Франції фахівців, які візьмуть участь у розшифровуванні інформації з бортових самописців. Також до роботи залучать експертів зі США, Канади, Франції та Великої Британії.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що український літак могли збити через помилку у роботі комплексу ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу