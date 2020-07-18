Иран передал французским специалистам бортовые самописцы с самолета МАУ, который сбили над Тегераном 8 января 2020 года. По предварительной информации, расшифровку должны начать уже с 20 июля.

Участие в расшифровке должны принять специалисты из нескольких стран

"Черные ящики" прибыли во Францию 17 июля. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд, информирует ресурс parsine.com.

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В этом отношении французское правительство очень хорошо сотрудничало с иранской делегацией, и я хотел бы поблагодарить Францию,

– добавил Бахарванд.

Отметим, что ранее в Минюсте сообщали, что Украина направит во Францию специалистов, которые примут участие в расшифровывании информации с бортовых самописцев. Также к работе привлекут экспертов из США, Канады, Франции и Великобритании.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 при вылете из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Недавно в Иране заявили, что украинский самолет могли сбить из-за ошибки в работе комплекса ПВО. Самолет распознали, как объект, который движется к Тегерану, а не наоборот.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала