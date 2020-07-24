Обробку обох бортових самописців збитого над Тегераном 8 січня 2020 року літака МАУ завершили у Франції. На це пішло чотири доби копіткої праці, але вона мала успішний результат: вдалося вилучити усі записи та параметри, попри серйозні пошкодження чорних скриньок.

Чорні скриньки збитого літака в Ірані розшифрували

Про факт завершення розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані літака повідомило у твіттері Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).

До теми У МЗС підтвердили дату переговорів з делегацією Ірану щодо збитого літака МАУ, – ЗМІ

У BEA кажуть, що аналіз бортових самописців завершений успішно після чотирьох діб злагодженої та копіткої роботи.

Згодом заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів "Громадському радіо", що "всі дані з двох самописців зчитані та розшифровані". Мовиться про записи розмов та фіксування усіх технічних параметрів польоту.

Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи. Розшифровка – один з його етапів,

– додав Єнін.

А проте скільки триватиме технічне розслідування – спрогнозувати неможливо.

Іран, нагадаємо, передав Франції чорні скриньки збитого літака МАУ рейсу PS752, що летів із Тегерана до Києва. 19 липня французькі фахівці самописці отримали.

Збитий літак МАУ в Ірані: коротко про трагедію

Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ в Ірані військові збили ракетами у ніч на 8 січня 2020 року.

167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.

Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, а потім – "людську помилку".



Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що слід знати / Інфографіка 24 каналу