Чорні скриньки збитого в Ірані літака МАУ у Франції успішно розшифрували
Обробку обох бортових самописців збитого над Тегераном 8 січня 2020 року літака МАУ завершили у Франції. На це пішло чотири доби копіткої праці, але вона мала успішний результат: вдалося вилучити усі записи та параметри, попри серйозні пошкодження чорних скриньок.
Чорні скриньки збитого літака в Ірані розшифрували
Про факт завершення розшифровки чорних скриньок збитого в Ірані літака повідомило у твіттері Бюро дослідження та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA).
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У BEA кажуть, що аналіз бортових самописців завершений успішно після чотирьох діб злагодженої та копіткої роботи.
Згодом заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів "Громадському радіо", що "всі дані з двох самописців зчитані та розшифровані". Мовиться про записи розмов та фіксування усіх технічних параметрів польоту.
Розшифрували вдало, попри зовнішні пошкодження самописців. Технічне розслідування почалось одразу після катастрофи. Розшифровка – один з його етапів,
– додав Єнін.
А проте скільки триватиме технічне розслідування – спрогнозувати неможливо.
Збитий літак МАУ в Ірані: коротко про трагедію
- Український літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ в Ірані військові збили ракетами у ніч на 8 січня 2020 року.
- 167 пасажирів і 9 членів екіпажу загинули.
- Іран спершу називав причиною катастрофи технічні проблеми, а потім – "людську помилку".
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: що слід знати / Інфографіка 24 каналу