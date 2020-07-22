Переговори з іранською делегацією щодо збитого пасажирського літака МАУ незабаром пройдуть в Києві. У МЗС заявляють, що сторони зберуться вже 29 – 30 липня.

Перший раунд ірано-українських переговорів щодо збитого літака незабаром пройде у Києві, підтвердив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, пише УНН.

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За його словами, перемовини заплановані на 29 – 30 липня.

Єнін очолить українську делегацію. Іранську сторону представлятиме заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що представники Ірану пообіцяли найближчим часом прибути до Києва для обговорення компенсацій за збиття пасажирського літака МАУ.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 одразу після вильоту судна з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.

Нещодавно в Ірані заявили, що трагедія могла статись через помилку системи ППО. Літак розпізнали, як об'єкт, що рухається до Тегерану, а не навпаки.



Авіакатастрофа літака МАУ / Інфографіка 24 каналу