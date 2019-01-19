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      Демократы США заподозрили Россию в хакерской атаке

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      Россию обвинили в попытке взлома серверов Демократической партии США в ноябре 2018
      Россию обвинили в попытке взлома серверов Демократической партии США в ноябре 2018 / Фото из открытых источников

      Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США заявил, что стал жертвой атаки связанных с Россией хакеров во время промежуточных выборов в ноябре 2018 года.

      Об этом сообщил телеканал ABC.

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      Отмечается, что 14 ноября 2018 атаке подверглись десятки электронных адресов сотрудников комитета. Однако доказательств успешной атаки нет. Предполагается, что за ней стоит российская разведка.

      По мнению демократов, содержание и время отправки фишинговых сообщений позволяет считать, что атака была частью более широкой кампании, связанной с российскими хакерами. В атаке использовались технические приемы, характерные для хакерской группировки Cozy Bear или APT29, которую связывают с Россией.

      Эти обвинения НКДП добавил к своему иску от 20 апреля. В нем комитет обвиняет сотрудников штаба президента США Дональда Трампа в связях с представителями России и компанией WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании экс-кандидата Демократической партии на выборах 2016 Хиллари Клинтон.

      6 ноября во США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. По их итогам Демократическая партия получила контроль над палатой представителей: в ней будут заседать 223 демократа против 197 республиканцев. В сенате преимущество осталось за республиканцами – у них 51 место.

      Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США при помощи хакеров. В июне 2018 американские спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По их данным, российская разведка использовала два хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

      Теги: Новости России Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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