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      Демократи США запідозрили Росію в хакерській атаці

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      Росію звинуватили у спробі злому серверів Демократичної партії США у листопаді 2018 року
      Росію звинуватили у спробі злому серверів Демократичної партії США у листопаді 2018 року / Taskin Ashiq

      Національний комітет Демократичної партії (НКДП) США заявив, що став жертвою атаки пов'язаних з Росією хакерів під час проміжних виборів у листопаді 2018 року.

      Про це повідомив телеканал ABC.

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      Зазначається, що 14 листопада 2018 року атаці піддалися десятки електронних адрес співробітників комітету. Доказів успішної атаки немає, проте передбачається, що за нею стоїть російська розвідка.

      На думку демократів, зміст і час відправки фішингових повідомлень дозволяє вважати, що атака була частиною більш широкої кампанії, пов'язаної з російськими хакерами. В атаці використовувалися технічні прийоми, характерні для хакерського угруповання Cozy Bear або APT29, яку пов'язують з Росією.

      Ці звинувачення НКДП додав до свого позов від 20 квітня. У ньому комітет звинувачує співробітників штабу президента США Дональда Трампа у зв'язках з представниками Росії і компанією WikiLeaks з метою підриву виборчої кампанії екс-кандидата Демократичної партії на виборах 2016 року Хілларі Клінтон.

      6 листопада у США відбулися проміжні вибори в Конгрес. За їх підсумками Демократична партія отримала контроль над палатою представників: у ній будуть засідати 223 демократи проти 197 республіканців. У сенаті перевага залишилася за республіканцями – у них 51 місце.

      Росію неодноразово звинувачували у втручанні в вибори президента США з допомогою хакерів. У червні 2018 року американські спецслужби висунули заочне звинувачення 12 російським розвідникам. За їхніми даними, російська розвідка використовувала два хакерські угрупування для зламу серверів Демократичної партії.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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