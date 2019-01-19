Демократи США запідозрили Росію в хакерській атаці

Національний комітет Демократичної партії (НКДП) США заявив, що став жертвою атаки пов'язаних з Росією хакерів під час проміжних виборів у листопаді 2018 року.

Про це повідомив телеканал ABC.

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Зазначається, що 14 листопада 2018 року атаці піддалися десятки електронних адрес співробітників комітету. Доказів успішної атаки немає, проте передбачається, що за нею стоїть російська розвідка.

На думку демократів, зміст і час відправки фішингових повідомлень дозволяє вважати, що атака була частиною більш широкої кампанії, пов'язаної з російськими хакерами. В атаці використовувалися технічні прийоми, характерні для хакерського угруповання Cozy Bear або APT29, яку пов'язують з Росією.

Ці звинувачення НКДП додав до свого позов від 20 квітня. У ньому комітет звинувачує співробітників штабу президента США Дональда Трампа у зв'язках з представниками Росії і компанією WikiLeaks з метою підриву виборчої кампанії екс-кандидата Демократичної партії на виборах 2016 року Хілларі Клінтон.

6 листопада у США відбулися проміжні вибори в Конгрес. За їх підсумками Демократична партія отримала контроль над палатою представників: у ній будуть засідати 223 демократи проти 197 республіканців. У сенаті перевага залишилася за республіканцями – у них 51 місце.

Росію неодноразово звинувачували у втручанні в вибори президента США з допомогою хакерів. У червні 2018 року американські спецслужби висунули заочне звинувачення 12 російським розвідникам. За їхніми даними, російська розвідка використовувала два хакерські угрупування для зламу серверів Демократичної партії.