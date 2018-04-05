Американские дипломаты выехали из посольства в России

Здание дипломатического представительства США в Москве уже покинули американские дипломаты. Они выехали из здания утром 5 апреля.

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Как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы, примерно с 4 утра по московскому времени на территорию посольства начали заезжать автобусы. Детали американская сторона не комментирует.

Отметим, дипломатам США было приказано уехать из России до 5 апреля.

Напомним, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов из-за отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля. В общем, в РФ вернутся 153 дипломата.