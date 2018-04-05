Высланные из США дипломаты России организовывали политическую диверсию, – советник Трампа

Российские дипломаты организовывали пропаганду, дезинформацию и политическую диверсию, находясь в США. Выдворение российских дипломатов из США и закрытие консульства РФ в Сиэтле помешает этим возможностям России.

Об этом в своем последнем публичном выступлении в Atlantic Council в должности советника Дональда Трампа по национальной безопасности заявил Герберт Макмастер, информирует Европейская правда со ссылкой на CNN.

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"Президент Трамп распорядился выслать из США десятки российских офицеров разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле, что также поможет защитить наши демократические институты и процессы, поскольку эти российские офицеры организуют стойкую кампанию или пропаганду, дезинформацию и политическую диверсию", – сказал он.

Также Макмастер заявил, что США не сумели заставить Россию заплатить достаточно большую цену за ее действия.

Напомним, президент США Дональд Трамп 23 марта уволил советника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Он был заменен бывшим послом США в ООН Джоном Болтоном. Болтон начнет работу на новой должности 9 апреля.