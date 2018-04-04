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Украина получит от США военные катера: Порошенко раскрыл детали

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Порошенко разъяснил ситуацию с патрульными катерами, которые Украина получит от США
Порошенко разъяснил ситуацию с патрульными катерами, которые Украина получит от США / Фото из открытых источников

Два американских патрульных катера типа Island, которые Украина должна получить от США, помогут Военно-Морским Силам Вооруженных Сил Украины в укреплении обороноспособности государства.

Об этом заявил Петр Порошенко на церемонии передачи техники патрульной полиции в Киеве, передает пресс-служба Президента Украины.

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По словам главы государства, в этой ситуации отсутствуют недоразумения с американской стороной.

"Зрадофилы" напустили столько тумана, хотя тут, по-моему, все предельно ясно. Министерство обороны проходит внутригосударственные процедуры, завершения и согласования проекта контракта, который мы получили от американской стороны. Предварительно запланировано, что в начале мая в Украину прибудет группа специалистов береговой охраны США для окончательной детализации и, я надеюсь, подписания указанного контракта,
– рассказал Порошенко.

Он добавил, что по предварительным условиям контракта предусмотрена бесплатная передача указанных катеров Украине, а подготовка, дооборудование и транспортировка будут осуществляться за средства украинского бюджета.

"Там сумма будет предварительно более 10 миллионов долларов. Но одновременно хочу проинформировать, что с самого начала было принято решение о целесообразности заключения указанного контракта", – акцентировал Порошенко.

Кроме того, глава государства сообщил, что несколько недель назад в Украине была отобрана группа из 36 военных моряков, которые успешно сдают экзамены и в ближайшее время поедут на обучение в Балтимор (США).

Напомним, в марте 2017 года стало известно, что между Украиной и США продолжаются переговоры относительно передачи ВМС ВСУ кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО. В частности, речь шла о передаче со стороны США десантных кораблей типа Island.

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости США Водный транспорт Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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