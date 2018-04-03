Украина получит военные корабли от США: в ВМС назвали сроки

Командование ВМС ВС Украины завершает обработку контракта на получение двух патрульных катеров типа Island от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

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Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко рассказал, что Украина получит катера бесплатно, но государство потратит средства на их транспортировку, подготовку экипажей и другие сопутствующие расходы.

Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но пока такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительствами Украины и Соединенных Штатов Америки,

– отметил Воронченко.

Министерство обороны Украины уже сообщило американской стороне о готовности получить катера на предложенных условиях. Сейчас ожидается сообщение от Вашингтона относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров, и сроки выполнения работ.

Сам процесс передачи катеров начнется после подписания вышеупомянутого контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, будет проходить службу на патрульных катерах типа Island.

Напомним, в марте 2017 стало известно, что между Украиной и США ведутся переговоры и о передаче ВМС ВСУ кораблей и судов из состава военно-морских сил стран НАТО. В частности, речь шла о передаче со стороны США десантных кораблей типа Island.