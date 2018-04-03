Україна отримає військові кораблі від США: у ВМС назвали терміни

Командування ВМС ЗС України завершує опрацювання контракту на отримання двох патрульних катерів типу Island від Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє прес-служба Військово-Морських Сил Збройних Сил України у Facebook.

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Командувач ВМС України віце-адмірал Ігор Воронченко розповів, що Україна отримає катери безкоштовно, але держава витратить кошти на їхнє транспортування, підготовку екіпажів та інші супутні витрати.

Це перший випадок подібної допомоги від іншої країни за відповідну оплату, тому на законодавчому рівні були певні складнощі щодо її реалізації в рамках чинного законодавства, але наразі такий шлях вже визначено, його буде реалізовано в рамках діючої угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки,

– зазначив Воронченко.

Міністерство оборони України вже повідомило американській стороні про готовність отримати катери на запропонованих умовах. Наразі очікується повідомлення від Вашингтону щодо термінів проведення заключної конференції з опрацювання основних умов контракту, під час якої планується визначити остаточну вартість супутніх витрат, пов’язаних з передачею катерів, та терміни виконання робіт.

Сам процес передачі катерів розпочнеться після підписання вищезгаданого контракту. Цей процес включає також підготовку особового складу, який буде проходити службу на патрульних катерах типу Island.

Нагадаємо, у березні 2017 року стало відомо, що між Україною та США тривають переговори і щодо передачі ВМС ЗСУ кораблів та суден зі складу військово-морських сил країн НАТО. Зокрема, йшлося про передачу з боку США десантних кораблів типу Island.