Україна отримає від США військові катери: Порошенко розкрив деталі

Два американські патрульні катери типу Island, які Україна має отримає від США, допоможуть Військово-Морським Силам Збройних Сил України у зміцненні обороноздатності держави.

Про це заявив Петро Порошенко на церемонії передачі техніки патрульній поліції в Києві, передає прес-служба Президента Україні.

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За словами глави держави, у цій ситуації відсутні непорозуміння з американською стороною.

"Зрадофіли" напустили стільки туману, хоча тут, на мою думку, все гранично ясно. Міністерство оборони проходить внутрішньодержавні процедури, завершення і погодження проекту контракту, який ми отримали від американської сторони. Заздалегідь заплановано, що на початку травня до України прибуде група фахівців берегової охорони США для остаточної деталізації і, я сподіваюсь, підписання зазначеного контракту,

– розповів Порошенко.

Він додав, що за попередніми умовами контракту передбачена безкоштовна передача зазначених катерів Україні, а підготовка, дообладнання і транспортування будуть здійснюватися за кошти українського бюджету.

"Там сума буде попередньо більше 10 мільйонів доларів. Але одночасно хочу поінформувати, що з самого початку було прийнято рішення про доцільність укладання зазначеного контракту", – акцентував Порошенко.

Окрім того, глава держави повідомив, що кілька тижнів тому в Україні була відібрана група із 36 військових моряків, які успішно складають іспити і найближчим часом поїдуть на навчання до Балтімора (США).

Нагадаємо, у березні 2017 року стало відомо, що між Україною та США тривають переговори і щодо передачі ВМС ЗСУ кораблів та суден зі складу військово-морських сил країн НАТО. Зокрема, йшлося про передачу з боку США десантних кораблів типу Island.