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Американские конгрессмены призвали освободить украинского журналиста

52 Читати новину українською
Станислав Асеев
Станислав Асеев / Фото з соцс

В Конгрессе США призвали освободить из плена на Донбассе украинского журналиста Станислава Асеева.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Заявление с требованием освободить украинца 8 августа обнародовали сопредседатели группы Конгресса США по вопросам свободы прессы Адам Шифф и Стив Чабот.

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По словам конгрессменов, они "глубоко обеспокоены" тем, что пророссийские оккупанты продолжают удерживать Станислава Асеева с июня 2017 года.

В заявлении напоминают, что Асеев писал для нескольких украинских СМИ и был одним из нескольких независимых журналистов, которые оставались в оккупированном регионе, чтобы предоставлять объективную информацию.

Также конгрессмены добавили, что Асеев в начале июля объявил голодовку и поэтому "его ситуация становится ужасной".

Напомним, 2 июня 2017 года Станислав Асеев пропал на подконтрольной пророссийским боевикам территории, но оккупанты не предоставляли никакой информации о его местонахождении. Впоследствии, представители оккупированных территории Донбасса подтвердили, что Асеев находится у них и включен в списки на обмен пленными.

Кто такой Станислав Асеев?
Украинский писатель, журналист и блоггер. Под псевдонимом Станислав Васин работал журналистом в оккупированном Донецке. Сотрудничал с изданием "Зеркало недели", журналом "Український тиждень" и 2Радіо Свобода". Перестал выходить на связь 2 июня 2017 года, после похищения пророссийскими боевиками на Донбассе.

Теги: Новости Украины журналисты Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Новости США
Источник: 24 Канал
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