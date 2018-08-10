Американські конгресмени закликали звільнити українського журналіста

У Конгресі США закликали звільнити з полону на Донбасі українського журналіста Станіслава Асєєва.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Заяву з вимогою звільнити українця 8 серпня оприлюднила співголови групи Конгресу США з питань свободи преси Адам Шифф та Стів Чабот.

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За словами конгресменів, вони "глибоко занепокоєні" тим, що проросійські окупанти продовжують утримувати Станіслава Асєєва з червня 2017 року.

У заяві нагадують, що Асєєв писав для кількох українських ЗМІ та був одним із кількох незалежних журналістів, які залишалися в окупованому регіоні, щоб надавати об’єктивну інформацію.

Також конгресмени додали, що Асєєв на початку липня оголосив голодування й тому "його ситуація стає жахливою".

Нагадаємо, 2 червня 2017 року Станіслав Асєєв зник на підконтрольній проросійськими бойовикам території, але окупанти не надавали жодної інформації про його місцеперебування. Згодом, представники окупованих території Донбасу підтвердили, що Асєєв перебуває у них і включений у списки на обмін полоненими.

Хто такий Станіслав Асєєв? Український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін працював журналістом в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та 2Радіо Свобода". Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року, після викрадення проросійськими бойовиками на Донбасі.