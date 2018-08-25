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Американские зарплаты для украинцев: какая профессия дает наибольшую прибыль

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Как летом может пойти снег, так в Украине – абсолютно реально получать американскую зарплату. По крайней мере, такую возможность для топ-профессионалов предоставляет предприниматель из США. Он отбирает специалистов со всего мира. А недавно посетил Киев.

Богдан Ляшенко руководит веб-студией. Однако скоро окажется по другую сторону трудовых отношений. Профессионально расти хочет в международной компании, получать и соответствующую зарплату, поэтому сейчас готовится к тестам в международной компании Crossover, которая занимается трудоустройством топ-профессионалов со всех уголков мира.

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Пройти все этапы уже удалось Виталию Бондаренко. Он вошел в один процент специалистов, которые удачно сдали тест и вошли в базу Crossover. Туда еженедельно подаются до 10 тысяч претендентов.

В техасской компании работает удаленно из дома. Зарабатывает больше 16 тысяч долларов в месяц. Вознаграждение профессионалов не должно зависеть от места их проживания, убежден основатель карьерной биржи Энди Триба. По его словам, не важно где находится человек, важно, что он умеет.

Мы верим, что вся высокоинтеллектуальная работа сегодня постепенно перемещается "в облако". То есть они могут работать откуда угодно. И здесь возникает вопрос: почему человек, который может это делать профессионально, не может получать за это достойное вознаграждение лишь потому, что рынок страны, в которой он живет, не может себе этого позволить,
– резюмировал основатель компании Crossover Энди Триба.

Обычно же происходит иначе. Мировые корпорации выкупают компании в других странах, и в итоге платят в разы меньше, чем своим сотрудниками в США. В противовес этому появилась компания Crossover. Карьерная биржа ищет профессионалов, а компания платит им комиссию в виде 10% от заработной платы работника.

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5 тысяч специалистов из 130 стран мира удаленно работают в топовых компаниях, в основном это айтишники. Однако ищут и маркетологов, и финансистов. Выгодно это не только работникам, но и странам, убеждает Энди Триба.

В Украине нашли уже 90 сотрудников. Оценивая наш рынок профессионалов говорит, что потенциал есть, почти четверть наших разработчиков имеют нужный опыт работы. Хромает немного уровень английского.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Новости Украины Деньги
Источник: 24 канал
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