Американські зарплати для українців: яка професія дає найбільший прибуток

Як влітку може піти сніг, так в Україні – абсолютно реально отримувати американську зарплату. Принаймні, таку можливість для топ-професіоналів надає підприємець із США. Він відбирає фахівців з усього світу. А нещодавно відвідав Київ.

Богдан Ляшенко керує веб-студією. Проте скоро опиниться по іншу сторону трудових відносин. Професійно рости хоче у міжнародній компанії, отримувати і відповідну зарплату, тож нині готується до тестів у міжнародній компанії Crossover, яка займається працевлаштування топ-професіоналів з усіх куточків світу.

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Пройти всі етапи вже владось Віталію Бондаренку. Він увійшов до одного відсотка спеціалістів, які вдало склали тест і увійшли до бази Crossover. Туди щотижня подаються до 10 тисяч претендентів.

У Техаській компанії працює віддалено з дому. Заробляє більше 16 тисяч доларів на місяць. Винагорода професіоналів не має залежати від місця їх проживання, переконаний засновник карєрної біржі Енді Тріба. За його словами, не важливо де знаходиться людина, важливо, що вона вміє.

Ми віримо, що вся високоінтелектуальна робота сьогодні поступово переміщується "в хмару". Тобто вони можуть працювати звідки завгодно. І тут виникає питання: чому людина, яка може це робити професійно, не може отримувати за це гідну винагороду лише тому, що ринок країни в якій вона мешкає не може собі цього дозволити,

– резюмував засновник компанії Crossover Енді Тріба.

Зазвичай ж відбувається інакше. Світові корпорації викуповують компанії в інших країнах, і у результаті платять у рази менше, ніж своїм співробітниками у США. Напротивагу цьому зявилась компанія Crossover. Кар'єрна біржа шукає професіоналів, а компанія сплачує їм комісію у вигляді 10% від заробітньої плати працівника.

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5 тисяч спеціалстів з 130 країн світу віддалено працюють у топових компаніях, переважно це айтішники. Проте шукають і маркетологів, і фінансистів. Вигідно це не лише працівникам, а й країнам, переконує Енді Тріба.

В Україні знайшли вже 90 працівників. Оцінюючи наш ринок професіоналів каже, що потенціал є, майже чверть наших розробників мають потрібний досвід роботи. Кульгає трохи рівень англійської.