Президент США Дональд Трамп на днях открыто выдвинул идею о переносе выборов главы государства с 3 ноября 2020 года на более поздний срок. По его словам, в условиях пандемии невозможно обеспечить честного и открытого голосования, так как слишком много людей будут голосовать по почте, а это – источник махинаций.

Чтобы избежать недоразумений и обвинений в подтасовках, Трамп и хотел бы перенести день голосования. Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

Интересно Как Болтон спас Трампа от позорного изгнания из Белого дома

Предложение перенести президентские выборы

По крайней мере, именно это он написал в своем твиттере. Однако его предложение моментально натолкнулось на полное неприятие со стороны оппозиционных сил.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Демократы тут же обвинили президента в намерении вообще отменить выборы и установить диктатуру. Дело в том, что перенос установленной даты выборов – абсолютно беспрецедентная для США история.

Американцы выбирали себе президентов во время обеих мировых войн и даже во время гражданской войны, когда половина страны фактически отделилась. Никто и не думал переносить голосование на более спокойное время.

Возможно, именно поэтому сейчас многие увидели в предложении Трампа не заботу о честности голосования, а что-то прямо противоположное – желание подтасовать результат.

По странному совпадению, Трамп выступил со своим предложением в день публикации важных макроэкономических показателей. За второй квартал 2020 года ВВП США сократился на 33% в годовом исчислении.

Это рекордное падение производства за все время ведения соответствующих расчетов в США. Хуже не было вообще никогда. Не на памяти текущего поколения – это уж точно.

Неприятности для Трампа

По сути дела, падение второго квартала уничтожило все экономические достижения США последних 5 лет. То есть ВВП страны сейчас меньше, чем тогда, когда Трамп только пришел в Белый дом. За время его президентства экономика в целом не выросла, а упала.

Между тем, для Трампа именно растущая экономика была главным предметом гордости. Именно экономическиедостижения он считал главным предвыборным козырем. Теперь этот туз превратился в пиковую даму. Это самая настоящая катастрофа.



Американский президент Дональд Трамп / Фото AP

Но неприятности президента на этом не заканчиваются. Почти одновременно с публикацией печальных экономических данных в США вышла новая медицинская статистика. Число умерших от коронавируса людей в стране достигло 150 тысяч.

Это больше, чем США совокупно потеряли в ходе Вьетнамской и Корейской войн. Причем в этой сфере сохраняется ужасная динамика – и заболевших, и умерших становится все больше.

Справка. По состоянию на 31 июля в США обнаружили более 4 миллионов 496 тысячу случаев коронавируса, из них более чем 152 тысяч – летальные. Выздоровели более 1 миллиона 414 тысяч человек.

При этом Трамп вместо введения карантина начал хвалить советы доктора Стеллы Иммануэль, которая объявила, что маски людям носить не нужно, так как от COVID-19 уже есть лекарство. Тут две проблемы. Первая – надежного лекарства, к сожалению, пока нет. Вторая – это сама Иммануэль.



Доктор Стелла Иммануэль / Скриншот с видео

Эта женщина убеждена в том, что причиной тяжелых болезней в США часто являются ведьмы и инъекции инопланетного ДНК. А гинекологические заболевания женщин, по ее словам, вызывает сперма демонов, с которыми эти женщины якобы грешат во сне.

Поскольку сам президент Трамп несколько раз публично хвалил эту мадам и ее взгляды на мир, то у многих американцев возникает вопрос – а он сам, вообще, адекватный?

И этот вопрос не праздный. Две трети жителей США сейчас говорят, что самой важной проблемой для их страны сейчас является даже не экономика, а коронавирус. И выбирать президента они будут по показателю эффективности борьбы с ним.

Байден VS Трамп

Избиратели сейчас видят: демократ Джо Байден предлагает носить маски и проводить тестирование, а республиканец Дональд Трамп – гонять демонов и ловить инопланетных рептилоидов. Конечно, они первому доверяют немного больше.

Неудивительно, что все опросы общественного мнения сейчас показывают, что Байден побеждает Трампа с отрывом в примерно 10%. Для США это огромная разница. Чтобы ее преодолеть, Трампу надо совершить какой-то подвиг. Ну или Байден должен сделать что-то совсем ужасное.



Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии / Фото AP

Поскольку ни того, ни другого на горизонте не видно, действующий президент и запустил идею переноса выборов. Он надеется на то, что к зиме появится какая-то вакцина от коронавируса. Ее создание он, конечно, объявит своим достижением.

Ну а после появления вакцины весь мир вздохнет с облегчением, и экономика начнет восстанавливаться. Вот тогда и надо будет проводить выборы, считает Дональд Трамп.

Проведение выборов 3 ноября для него – это верное поражение. Для человека с нарциссическим расстройством личности потеря безграничной власти – это самое ужасное, что может произойти.

Самый известный литературный пример человека, оказавшегося в такой ситуации – это Голлум из "Властелина колец". Очень жалкое, страшное и печальное зрелище.

Трамп может не признать поражение

Трамп нутром чувствует, что потеряв власть, он может окончательно сойти с ума, поэтому даже не собирается от нее отказываться. В недавнем интервью телеканалу Fox News он сказал, что может отказаться признавать свое поражение на выборах президента.

А его заявление о необходимости переноса дня голосования – это еще одно подтверждение того, что от власти он так просто не откажется. Для него сохранение Белого дома – это вопрос почти физического выживания.

К теме Армия против Трампа: громкое заявление Байдена всколыхнуло Белый дом

Из-за таких заявлений Трампа сейчас вся Америка очень волнуется. По данным газеты Boston Globe, в Вашингтоне недавно прошли специальные игры на эту тему.

Десятки политиков, лоббистов, журналистов, экономистов, отставных военных политологов и дипломатов собрались вместе, чтобы смоделировать ситуацию отказа Трампа покинуть Белый дом после поражения на выборах.

Они разбирали разные сценарии, но все они так или иначе заканчивались сценарием, похожим на украинский Майдан. На улицах Вашингтона будут сотни тысяч протестующих людей, а все органы власти будут парализованы.

За Трампа будут некоторые силовые ведомства и Сенат США, а за его противников демократов – улица, Палата представителей Конгресса и суды.

По словам участников игры, остановить захват власти Трампом будет очень трудно, так как передача власти в США регулируется не законами, а обычаями и традициями. Если президент захочет нарушить эти традиции, ему ничего не мешает это сделать.

Чтобы остаться в Белом доме вопреки воле избирателей, Трампу достаточно лишь посеять хаос в ряде ключевых штатов, чтобы у избирателей возникли сомнения в итогах голосования там.



Трамп не хочет покидать Белый дом / Фото AP

После этого он, как президент США, имеет полное право объявить, что выборы прошли с нарушениями, поэтому он отменяет их итоги и будет добиваться проведения нового голосования в недалеком будущем.

Как я понимаю, этот вариант Трамп приберег на самый крайний случай. Но пока же он будет добиваться переноса голосования в законном порядке. Однако сделать это ему будет очень сложно.

Для переноса даты выборов за соответствующий закон должны проголосовать обе палаты Конгресса. В нижней палате большинство у демократов, которые ни за что не поддержат перенос даты выборов. Таким образом остается только хаос.

Хитрая схема Трампа

И вы знаете, я уже даже узнал, как именно Трамп собирается достичь своей цели. Там довольно хитрая схема, которая тоже замешана на коронавирусе.

Сторонники Республиканской партии США не очень верят в COVID-19, часто не носят маски и в целом не слишком опасаются заражения. Поэтому считается, что в день выборов они лично придут на участки и проголосуют за своего кандидата – Дональда Трампа.

А вот сторонники Джо Байдена, напротив, в коронавирус верят. Они на участки приходить не хотят, и голосовать собираются, в основном, по почте. Поэтому в день голосования большинство бюллетеней, скорее всего, будет за Трампа. Это позволит ему объявить о своей победе.

Но потом начнется подсчет голосов, поданных по почте. И тогда уже вперед выйдет Байден. Но к этому моменту Трампу уже объявит себя победителем и скажет, что голоса по почте – это фейк и фальсификации, как он и предупреждал.

Интересно! Несмотря на риски фальсификаций, американцы готовы голосовать по почте во время предстоящих президентских выборов. Обращение к такому методу возможно из-за пандемии коронавируса в мире и ее рисков.



На такой альтернативный метод голосования согласны 70% граждан США. Об этом свидетельствуют данные опроса Harvard CAPS-Harris Poll, передает The Hill.



В этом случае республиканцы будут считать, что в том или ином штате победил Трамп, а демократы – что победил Байден. Дело, видимо, перейдет в Верховный суд, где большинство судей поддерживают Трампа.

Таким образом, он может остаться президентом, даже проиграв настоящие выборы. Демократы, как вы понимаете, все это понимают и просят своих сторонников голосовать по почте не в день выборов, а заранее. Поможет ли им это – неизвестно.

Однако тут надо понимать одну очень важную вещь. США впервые оказались в ситуации, когда действующий президент активно ищет способы перенести или даже сорвать выборы.

Читайте также Падение Дональда Трампа: что ждет президента США

Поскольку власть президента США весьма широка, полномочий у него множество, то помешать ему в этом деле будет очень сложно. Вы знаете, я думаю, что если выборы все-таки пройдут 3 ноября, то уже 4 ноября в Вашингтоне может начаться самый настоящий майдан против Трампа.