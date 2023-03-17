Возмутительные кадры появились в сети, сообщает 24 Канал. Захватчики создали жалкую пародию на легендарную украинскую марку.

Интересно США рассуждают о дальнейшем использовании дронов над Черным морем, – CNN

Россияне не воровали 0 дней

После сбивания американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем Россия, по всей видимости, хочет начать кампанию ничтожного "победобесия". Для этого они решили создать почтовую марку, для "увековечения" этого события.

Идею и дизайн россияне решили полностью украсть с украинской марки "российский военный корабль иди на**й, которую Укрпочта выпустила в апреле прошлого года прямо перед затоплением крейсера Москва.

Россияне решили изменить фон украинской марки, которая в сине-желтых цветах, на цвет своего так называемого флага. Пограничника, который 24 февраля 2022 послал российский крейсер "Москва" в ответ на требование сдаться во время штурма Змеиного, захватчики превратили в своего солдата, однако образ остался таким же.

Средний палец солдат показывает не крейсеру, а американскому беспилотнику, а сверху появилась фраза "американский дрон иди...".

Только вот интересно, как в российской реальности сочетается победобесие из-за сбитого беспилотника с тем, что в Москве отрицают сбитие этого БпЛА и придумывают разные версии об авариях и других.

Россияне нагло украли украинскую марку: фотосравнение

Напомним, утром 14 марта российский истребитель Су-27 сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper в международных водах Черного моря. После этого Москва заявила о намерении извлечь обломки сбитого БПЛА с моря, но в Вашингтоне считают, что страна-террорист уже это сделала.

Очевидно, что спешка Кремля обусловлена желанием перехватить американские технологии и сделать то, что россияне умеют лучше – украсть и выдать за свое. Только перед падением беспилотника, американские специалисты удалили конфиденциальное программное обеспечение, что исключит возможность перехвата технологий.