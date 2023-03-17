Обурливі кадри з'явилися у мережі, повідомляє 24 Канал. Загарбники створили жалюгідну пародію на легендарну українську марку.

Цікаво США розмірковують щодо подальшого використання дронів над Чорним морем, – CNN

Росіяни не крали 0 днів

Після збиття американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем Росія, вочевидь, хоче почати кампанію нікчемного "побєдобєсія". Для цього вони вирішили створити поштову марку, для "увіковічнення" цієї події.

Ідею та дизайн росіяни вирішили повністю вкрасти з української марки "російський воєнний корабель іди на**й", яку Укрпошта випустила у квітні минулого року безпосередньо перед затоплення крейсера Москва.

Росіяни вирішили змінити фон української марки, яка в синьо-жовтих кольорах, на кольори свого так званого прапора. Прикордонника, який 24 лютого 2022 року послав російський крейсер "Москва" у відповідь на вимогу здатися під час штурму Зміїного, загарбники перетворили на свого солдата, проте образ залишився таким же.

Середній палець солдат же показує не крейсеру, а американському безпілотнику, а зверху з'явилася фраза "американський дрон іди...".

Тільки от цікаво, як в російській реальності поєднується побєдобєсіє через збитий безпілотник із тим, що у Москві заперечують збиття цього БпЛА і вигадують різні версії про аварії та інші.

Росіяни нагло вкрали українську марку: фотопорівняння

Нагадаємо, що вранці 14 березня російський винищувач Су-27 збив американський безпілотник MQ-9 Reaper у міжнародних водах Чорного моря. Після цього Москва заявила про намір дістати уламки збитого БпЛА з моря, але у Вашингтоні вважають, що країна-терорист уже це зробила.

Очевидно, що поспіх Кремля зумовлений бажанням перехопити американські технології і зробити те, що росіяни вміють найкраще – вкрасти і видати за своє. Тільки-от перед падінням безпілотника, американські фахівці видалили конфіденційне програмне забезпечення, що унеможливить перехоплення технологій.