Напомним, 24 февраля Российская Федерация начала войну против Украины. В отличие от 2014 года на этот раз реакция мирового бизнеса не заставила себя ждать.

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Еще одна компания корректирует свою работу в России

В Colgate-Palmolive сообщили о решении отказаться от вложения капитальных инвестиций в Россию. Компания приняла аналогичное решение относительно их медийной и рекламной деятельности в Российской Федерации.

Кроме того, американский гигант приостанавливает импорт и продажу всех товаров кроме базовых средств для здоровья и гигиены для повседневного использования.

В дальнейшем мы продолжим оценивать ситуацию, чтобы принять меры, соответствующие нашим ценностям и отображающие нашу преданность людям Colgate и общинам, где они живут и работают,

– добавили в Colgate-Palmolive.

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