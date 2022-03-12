Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація почала війну проти України. На відміну від 2014 року, цього разу реакція світового бізнесу не забарилася.

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Ще одна компанія корегує свою роботу у Росії

У Colgate-Palmolive повідомили про рішення відмовитися від вкладення капітальних інвестицій у Росію. Компанія ухвалила аналогічне рішення щодо їхньої медійної та рекламної діяльності у Російській Федерації.

Крім того, американський гігант призупиняє імпорт та продаж усіх товарів, крім базових засобів для здоров’я та гігієни для повсякденного використання.

Надалі ми продовжимо оцінювати ситуацію, щоб вжити заходів, які відповідають нашим цінностям і зображають нашу відданість людям Colgate і громадам, де вони живуть і працюють,

– додали у Colgate-Palmolive.

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