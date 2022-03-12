Ці кошти – частина суми, яку пообіцяв прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо нашій країні. Загалом уряд країни планує виділити 100 мільйонів доларів.

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Кошти від Японії перейдуть міжнародних організацій, які допомагають Україні. Зокрема Управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців. В японському уряді уточнили, що допомога від їхньої країни включатиме їжу, воду та житло для біженців.

У Японію після початку війни виїхали 8 українців, у яких там проживають родичі. Країна надала можливість корткострокового проживання протягом 90 днів.

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