Американские военные вернулись в Эстонию после нескольких месяцев перерыва, – СМИ

Об этом заявила пресс-секретарь посольства США в Эстонии Келли Лонг, сообщает телеканал ERR.

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Что известно об американских военных?

Американский военный контингент, который будет находиться на территории страны 9 месяцев, уже более недели пребывает в Эстонии. Торжественное открытие миссии подразделения состоится позднее в этом месяце в Литве. Военнослужащие официально поднимут свой флаг в знак присутствия в странах Балтии.

Пресс-секретарь посольства США в Эстонии Келли Лонг раскрыла подробности о конкретном подразделении, которое приступило к дежурству.

"Мы подтверждаем присутствие в Эстонии подразделения "Апач" 5-й эскадрильи 4-го кавалерийского полка армии США в рамках запланированной девятимесячной ротации– сказала она.

Министр обороны Мартин Херем отметил, что передовая группа американского подразделения и его техника уже находятся в Эстонии более недели. Предыдущее американское подразделение покинуло Эстонию летом, и на тот момент еще не было известно, когда именно прибудет следующая ротация.

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Тогдашний министр обороны Ханно Певкур утверждал, что пробел в присутствии войск является результатом пересмотра Пентагоном присутствия американских сил в Европе. В Таллинне тогда подчеркнули, что если американские войска и должны оставаться в Европе, то прежде всего на восточном фланге НАТО.