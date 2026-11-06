Американські військові повернулися до Естонії після кількамісячної перерви, – ЗМІ

Про це сказала речниця посольства США в Естонії Келлі Лонг, повідомляє мовник ERR.

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Що відомо про американських військових?

Американський військовий контингент, який перебуватиме на території держави 9 місяців, понад тиждень перебуває в Естонії. Урочистий початок місії підрозділу відбудеться пізніше цього місяця в Литві. Військовослужбовці офіційно піднімуть свій прапор на знак присутності в країнах Балтії.

Речниця посольства США в Естонії Келлі Лонг розкрила подробиці щодо конкретного формування, яке заступило на чергування.

Ми підтверджуємо присутність в Естонії підрозділу "Апач" 5-ї ескадрильї 4-го кавалерійського полку армії США в рамках запланованої дев'ятимісячної ротації– сказала вона.

Міністр оборони Мартін Херем зазначив, що передова група американського підрозділу та його техніка вже перебувають в Естонії понад тиждень. Попередній американський підрозділ залишив Естонію влітку, і на той час ще не було відомо, коли саме прибуде наступна ротація.

Тодішній міністр оборони Ханно Певкур стверджував, що прогалина у присутності військ є результатом перегляду Пентагоном присутності американських сил у Європі. У Таллінні тоді наголосили, що якщо американські війська й мають залишатися в Європі, то насамперед на східному фланзі НАТО.