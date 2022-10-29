Американец подчеркнул, что ситуация в Украине не похожа на какой-либо конфликт за последние 70 – 80 лет. Он согласен с тем, что украинцам не стоит идти на уступки России.

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Американский доброволец о войне в Украине

"Элвис" дал совет тем людям, которые надеются, что Украина сядет за стол переговоров с Россией.

Мы боремся с абсолютным дьяволом. Любой на Западе, который просит Украину просто провести мирные переговоры, должен отправиться в эти села, им надо увидеть, что сделали с этими людьми,

– сказал волонтер.

Американский военный рассказал, что неоднократно являлся свидетелем того, как российские войска использовали запрещенное оружие. Речь идет о фосфорных боеприпасах.

Доброволец рассказал об ужасах войны в Украине: видео

По словам "Элвиса", он неоднократно видел, как украинским военным приходилось совершать самоубийство из-за невыносимых мучений, вызванных запрещенными боеприпасами российской армии.

Если бы Китай вторгся в США. Представим, что он сравнил бы с землей Лос-Анджелес, Сиэтл, Портленд, убил тысячи людей. Вы думаете, что США будут просто просить мира?

– спросил военный у журналистки.

Почему Украина не должна соглашаться на переговоры с Россией

Ведущие эксперты отмечают, что Украине не стоит соглашаться на переговоры с Россией. Это может поставить под угрозу существование страны.

Также они подчеркивают, что Россия не заинтересована в прекращении войны. А переговоры с Украиной могут дать оккупантам необходимую передышку на вооружение и подготовку мобилизованных.

Аналитики считают, что конечной целью вторжения России является геноцид украинского народа.

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