Журналист Марк Темницкий отмечает, что переговоры Украины с Россией просто недопустимы. Это ведь может привести к тому, что миллионы украинцев будут вынуждены жить в оккупации.

Читайте также Путин сказал всего две вещи: Жданов свел речь диктатора к главной теме

Почему Украине не стоит садиться за стол переговоров с Россией

Отмечается, что прекращение огня лишит украинскую армию военного импульса, которым она сейчас пользуется. Переговоры с Россией позволят Владимиру Путину спасти ход вторжения.

Автор убежден, что если Украина согласится сесть за стол переговоров со страной-агрессором, то это заморозит конфликт и предоставит России передышку для перевооружения и перегруппировки. Ведь российская армия отмечала серьезные потери, оккупантам необходимо время для вооружения и подготовки мобилизованных.

Это также может повлиять на процесс деоккупации. Он может затянуться или вообще не состояться. Эксперт подчеркивает, что Россия не заинтересована в прекращении войны. Об этом свидетельствуют действия Путина: частичная мобилизация и псевдореферендумы на временно оккупированных территориях.

Целью россиян является геноцид украинского народа

Остановка огня оставит пятую часть Украины под контролем Кремля и обречет миллионы украинцев на безрадостное и неопределенное будущее под бессрочной российской оккупацией. Следователи ООН уже подтвердили, что Россия виновна в совершении военных преступлений в Украине. Многие наблюдатели считают конечной целью вторжения геноцид украинского народа,

– отмечает Темницкий.

На временно оккупированных территориях захватчики прибегают к недопустимым поступкам. После деоккупации ВСУ обнаруживали массовые захоронения и пыточные. В одном из недавних расследований говорится, что зверства захватчиков в Киевской области были "стратегической жестокостью".

Напомним. Владимир Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Владимиром Путиным. Глава государства подчеркнул, что возобновление переговоров будет возможно только после освобождения украинских территорий и отстранения от президентства кремлевского диктатора.

В материале отмечают, что международные усилия не изменят мнение Зеленского и не убедят украинцев. Аналитики, также не поддерживающие переговоры Украины с Россией, как еще один аргумент приводят предположение о том, что всё, кроме поражения в Украине, подготовит почву для дальнейших агрессивных войн Кремля.

Журналист также добавил, что важно, чтобы какие-либо переговоры с Россией проходили на условиях Украины. Но это может произойти только тогда, когда путинское вторжение закончится сокрушительным поражением.

Украина должна управлять переговорами

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Керби заявил, что "если придет время", то момент для переговоров с РФ должно выбирать руководство Украины.

Он отметил, что "Зеленский должен определять, каким должен быть успех, должен определять, как должна выглядеть победа, и он должен определять, когда придет время для переговоров". Представитель Белого дома также отметил, что российский диктатор не демонстрирует готовности к переговорам.

Достойно внимания – На что намекал Путин во время речи: видео