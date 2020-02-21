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      Американский дипломат ответил, сможет ли Украина вернуть Крым

      - Читати новину українською
      Стівен Пайфер / nv.ua

      Сейчас Украина должна сосредоточиться на урегулировании ситуации на Донбассе, а решив это, искать поддержки и механизмы для работы в отношении аннексированного Крыма..

      Таку думку в інтерв'ю НВ озвучив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, коментуючи питання про можливість обговорення анексії Криму в нормандському чи якомусь іншому форматі.

      Зверніть увагу! Як Росія анексувала Крим: ретроспектива розгубленості і зради

      Він вважає, що офіційному Києву буде непросто домогтися повернення анексованого Криму.

      В України сьогодні інструментів для неї набагато менше, ніж для ситуації з окупованими територіями Донбасу. Навряд чи хтось сьогодні може дати вам відповідь на запитання, як повернути Крим. Я теж не можу,
      – визнав Стівен Пайфер.

      Також наголосив, що США не змінить свою позицію щодо анексії Росією півострова. 

      "Ми не визнаємо анексію Криму Росією, як колись десятиліттями не визнавали анексію СРСР країн Балтії", – додав дипломат.

      Як Росія окупувала український Крим і Донбас? У 2014 році під час Євромайдану у Києві Росія перекинула на територію Криму своїх військових та анексувала півострів. Вже 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії. Україна та цивілізований світ оголосили референдум незаконним.

      Вже весною 2014 року РФ вдерлася на Схід України та почала там війну, яка триває досі. Росія постійно підтримує підконтрольних йому бойовиків, надає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Також усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль.

      Рада слушает отчет правительства: онлайн-трансляция
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Аннексия Крыма Война на Донбассе Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости Крыма
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