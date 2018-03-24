Американский генерал обвинил Россию в поставках оружия террористам

Кремль уже начал дестабилизировать ситуацию в Афганистане, в частности, поддерживая террористическую группировку "Талибан". Активность стала более интенсивной в течение последних 18-24 месяцев, и по времени это совпадает с ростом интенсивности сирийского конфликта.

Такое заявление сделал главнокомандующий войск США в Афганистане генерал Джон Николсон в комментарии BBC.

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Как отметил военный, он сам был свидетелем действий Кремля по дестабилизации в Афганистане.

По его словам, в страну из России оружие попадает через границу с Таджикистаном, однако точное ее количество он назвать не может.

"Мы знаем истории, рассказанные талибами СМИ, о финансовой поддержке, которую оказывает противник. Афганские лидеры просто в этот штаб приносили оружие, передавали нам и говорили:" Это россияне передали "Талибану", – отметил Николсон.

По его убеждению, сотрудничество России и "Талибана" началась недавно, когда Кремль проводил масштабные учения на афганской границе совместно с Таджикистаном.

"Это были антитеррористические учения, но мы знаем, как работают русские: они транспортируют большое количество оборудования и часть его оставляют на месте", – отметил он.

Издание добавляет, по данным источников в Афганистане, российское оружие, вероятно, использовали против афганской армии и инструкторов НАТО, что сопровождали солдат во время выполнения некоторых боевых задач.

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"Активность стала более интенсивной в течение последних 18-24 месяцев. Ранее мы не наблюдали такой дестабилизирующей деятельности России. По времени это совпадает с ростом интенсивности сирийского конфликта", – констатировал Николсон.