Американський генерал звинуватив Росію у постачанні зброї терористам

Кремль уже почав дестабілізувати ситуацію в Афганістані, зокрема, підтримуючи терористичне угруповання "Талібан". Активність стала інтенсивнішою протягом останніх 18–24 місяців, і за часом це збігається зі зростанням інтенсивності сирійського конфлікту.

Таку заяву зробив головнокомандувач військ США в Афганістані генерал Джон Ніколсон у коментарі BBC.

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Як зауважив військовий, він сам був свідком дій Кремля щодо дестабілізації в Афганістані.

За його словами, до країни з Росії зброя потрапляє в країну через кордон із Таджикистаном, однак точну її кількість він назвати не може.

"Ми знаємо історії, розказані талібами ЗМІ, про фінансову підтримку, яку надає противник. Афганські лідери просто в цей штаб приносили зброю, передавали нам і казали: "Це росіяни передали "Талібану", – наголосив Ніколсон.

На його переконання, співпраця Росії та "Талібану" почалася нещодавно, коли Кремль проводив масштабні навчання на афганському кордоні спільно з Таджикистаном.

"Це були антитерористичні навчання, але ми знаємо, як працюють росіяни: вони транспортують велику кількість обладнання та частину його залишають на місці", – зазначив він.

Видання додає, за даними джерел в Афганістані, російську зброю, імовірно, використовували проти афганської армії та інструкторів НАТО, які супроводжували солдатів під час виконання деяких бойових завдань.

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"Активність стала інтенсивнішою протягом останніх 18–24 місяців. Раніше ми не спостерігали такої дестабілізаційної діяльності Росії. За часом це збігається зі зростанням інтенсивності сирійського конфлікту", – констатував Ніколсон.