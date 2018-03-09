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Американский самолет провел очередную разведку вблизи зоны проведения АТО и Крыма

232 Читати новину українською
Американский разведчик RQ-4B
Американский разведчик RQ-4B

Разведывательный самолет ВВС США в четверг, 8 марта, сделал многочасовые полеты вблизи Крымского полуострова.

Об этом свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов, пишет "Интерфакс-Украина".

По их сведениям, стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B с бортовым номером 10-2043, который поднялся с авиабазы ​​Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов совершал полеты на высоте 16 тысяч метров вдоль западного и южного побережья Крыма.

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В районе Севастополя он приближался к берегам на расстояние примерно 30 километров, то есть шел почти по кромке морской границы, а в районе Алупки – на 34 километра.

Перед тем, как подлететь к Крыму, американский беспилотник в четверг утром совершил четырехчасовой полет вдоль линии разграничения на Донбассе. В ходе него он несколько раз подлетал на расстояние примерно от 40 до 60 километров от границ Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России, граничащих с Луганской областью Украины.

Стоит заметить, что это не первый полет американского разведчика вблизи оккупированного полуострова и зоны проведения АТО.

Теги: Новости США Новости Украины авиация Новости Крыма Аннексия Крыма АТО
Источник: 24 Канал
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