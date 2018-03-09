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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Американський літак провів чергову розвідку поблизу зони проведення АТО і Криму

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Американський розвідник RQ-4B
Американський розвідник RQ-4B

Розвідувальний літак ВПС США в четвер, 8 березня, зробив багатогодинні польоти поблизу Кримського півострова.

Про це свідчать моніторингові дані західних авіаційних ресурсів, пише "Інтерфакс-Україна".

За їхніми відомостями, стратегічний розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B з бортовим номером 10-2043, який піднявся з авіабази Сігонелла на італійському острові Сицилія, протягом декількох годин здійснював польоти на висоті 16 тисяч метрів уздовж західного і південного узбережжя Криму.

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В районі Севастополя він наближався до берегів на відстань приблизно 30 кілометрів, тобто йшов майже по кромці морського кордону, а в районі Алупки – на 34 кілометри.

Перед тим, як підлетіти до Криму, американський безпілотник в четвер вранці здійснив чотиригодинний політ вздовж лінії розмежування на Донбасі. В ході нього він кілька разів підлітав на відстань приблизно від 40 до 60 кілометрів до кордонів Бєлгородської, Воронезької та Ростовської областей Росії, що межують з Луганською областю України.

Варто зауважити, що це не перший політ американського розвідника поблизу окупованого півострова та зони проведення АТО.

Теги: Новини України Новини США авіація Новини Криму Анексія Криму АТО
Джерело: 24 Канал
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