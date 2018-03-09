Чи буде Об'єднаний штаб ЗСУ ефективнішим від штабу АТО: думка експерта

Закон про реінтеграцію Донбасу створює Об’єднаний оперативний штаб Збройних сил, який буде більш ефективно реагувати на дії терористів або якщо РФ почне активні бойові дії.

Про це сайту "24" повідомив головний редактор журналу Ukrainian Defense Антон Міхненко.

Читайте також: Наших військ там нема, – Путін вкотре цинічно збрехав про Донбас

Військовий експерт нагадує: раніше всіма діями в зоні АТО юридично керувала СБУ. По факту все здійснював Генштаб ЗСУ. Але після прийняття закону про реінтеграцію Донбасу Україна входить у правове поле, і все здійснюється Об’єднаним штабом, де керуватимуть усім військові, а не СБУ, що буде ефективніше.

Закон про реінтеграцію називає речі своїми іменами. А реальна ситуація така, що Україна має окуповані території, і тепер це визначено законом. Документ також визначає, що РФ є агресором і безпосередньо відповідає за все те, що відбувається в ОРДЛО. Заходи із забезпечення територіальної цілісності держави покладаються на Об’єднаний штаб,

– зазначає Антон Міхненко.

За його словами, саме під створення Об’єднаного штабу буде виданий указ президента, який повинен зрегламентувати механізми взаємодії штабу з усіма силовими структурами – СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Головним управлінням розвідки, Міністерством оборони – як здійснюватиметься керування, які повноваження. Керівник Об’єднаного штабу призначається президентом.

"По суті, глава держави відповідає за всі дії Об’єднаного штабу. І це добре. Хоча є критичні зауваження щодо того, що більша частина повноважень буде зосереджена в руках президента. Адже Об’єднаний штаб регламентує процедуру перетину лінії розмежування, і таким чином створюються умови для корупції. Але це війна, і має бути жорсткий контроль. Тому на керівника штабу покладається ця відповідальність", – зазначає експерт.

Водночас Міхненко виключає можливість здійснення Об’єднаним штабом дій, спрямованих на звільнення ОРДЛО. Фахівець зауважує: Україна – прихильниця мінських угод. А такі дії можуть призвести не лише до критики наших західних партнерів. РФ, переконаний він, обов’язково це використає, знайде юридичні важелі і почне агресію безпосередньо на території України. І це не обмежиться Донбасом.

Нагадаємо, 18 січня 2018 року Верховна Рада схвалила закон "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях" і визнала Росію державою-агресором.

Що таке закон про реінтеграцію Донбасу? Документ вперше офіційно фіксує, що Росія є ініціатором збройної агресії проти України та окупантом частини української території. Це означає, що Україна більше не проводить АТО, а вживає заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях. Терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" називатимуться "представниками окупаційних адміністрацій РФ".