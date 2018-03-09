12:56
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Будет ли Объединенный штаб ВСУ эффективнее штаба АТО: мнение эксперта

416 Читати новину українською
Вступает в силу закон о реинтеграции Донбасса
Вступает в силу закон о реинтеграции Донбасса / 24 Канал

Закон о реинтеграции Донбасса создает Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил, который будет более эффективно реагировать на действия террористов или если РФ начнет активные боевые действия.

Об этом сайту "24" сообщил главный редактор журнала Ukrainian Defense Антон Михненко.

Читайте также: Наших войск там нет, – Путин в очередной раз цинично солгал о Донбассе

Военный эксперт напоминает: ранее всеми действиями в зоне АТО юридически руководила СБУ. По факту все осуществлял Генштаб ВСУ. Но после принятия закона о реинтеграции Донбасса Украина входит в правовое поле, и все осуществляется Объединенным штабом, где будут руководить всем военные, а не СБУ, что будет эффективнее.

Закон о реинтеграции называет вещи своими именами. А реальная ситуация такова, что Украина имеет оккупированные территории, и теперь это определено законом. Документ также определяет, что РФ является агрессором и непосредственно отвечает за все происходящее в ОРДЛО. Мероприятия по обеспечению территориальной целостности государства полагаются на Объединенный штаб,
– отмечает Антон Михненко.

По его словам, именно под создание Объединенного штаба будет издан указ президента, который должен зрегламентировать механизмы взаимодействия штаба со всеми силовыми структурами – СБУ, Службой внешней разведки, Главное управление разведки, Министерством обороны – как будет осуществляться управление, какие полномочия. Руководитель Объединенного штаба будет назначается президентом.

"По сути, глава государства отвечает за все действия Объединенного штаба. И это хорошо. Хотя критические замечания относительно того, что большая часть полномочий будет сосредоточена в руках президента. Ведь Объединенный штаб регламентирует процедуру пересечения линии разграничения, и таким образом создаются условия для коррупции. Но это война, и должен быть жесткий контроль. Поэтому на руководителя штаба возлагается эта ответственность", – отмечает эксперт.

В то же время Михненко исключает возможность осуществления Объединенным штабом действий, направленных на освобождение ОРДЛО. Специалист отмечает: Украина – сторонница минских соглашений. А такие действия могут привести не только к критике наших западных партнеров. РФ, убежден он, обязательно это использует, найдет юридические рычаги и начнет агрессию непосредственно на территории Украины. И это не ограничится Донбассом.

Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Россию государством-агрессором.

Что такое закон о реинтеграции Донбасса? Документ впервые официально фиксирует, что Россия является инициатором вооруженной агрессии против Украины и оккупантом части украинской территории. Это означает, что Украина больше не проводит АТО, а принимает меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" будут называться "представителями оккупационных администраций РФ".

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики АТО Реинтеграция Донбасса
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 926
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
409
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1021
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2390
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1633
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук