Будет ли Объединенный штаб ВСУ эффективнее штаба АТО: мнение эксперта

Закон о реинтеграции Донбасса создает Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил, который будет более эффективно реагировать на действия террористов или если РФ начнет активные боевые действия.

Об этом сайту "24" сообщил главный редактор журнала Ukrainian Defense Антон Михненко.

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Военный эксперт напоминает: ранее всеми действиями в зоне АТО юридически руководила СБУ. По факту все осуществлял Генштаб ВСУ. Но после принятия закона о реинтеграции Донбасса Украина входит в правовое поле, и все осуществляется Объединенным штабом, где будут руководить всем военные, а не СБУ, что будет эффективнее.

Закон о реинтеграции называет вещи своими именами. А реальная ситуация такова, что Украина имеет оккупированные территории, и теперь это определено законом. Документ также определяет, что РФ является агрессором и непосредственно отвечает за все происходящее в ОРДЛО. Мероприятия по обеспечению территориальной целостности государства полагаются на Объединенный штаб,

– отмечает Антон Михненко.

По его словам, именно под создание Объединенного штаба будет издан указ президента, который должен зрегламентировать механизмы взаимодействия штаба со всеми силовыми структурами – СБУ, Службой внешней разведки, Главное управление разведки, Министерством обороны – как будет осуществляться управление, какие полномочия. Руководитель Объединенного штаба будет назначается президентом.

"По сути, глава государства отвечает за все действия Объединенного штаба. И это хорошо. Хотя критические замечания относительно того, что большая часть полномочий будет сосредоточена в руках президента. Ведь Объединенный штаб регламентирует процедуру пересечения линии разграничения, и таким образом создаются условия для коррупции. Но это война, и должен быть жесткий контроль. Поэтому на руководителя штаба возлагается эта ответственность", – отмечает эксперт.

В то же время Михненко исключает возможность осуществления Объединенным штабом действий, направленных на освобождение ОРДЛО. Специалист отмечает: Украина – сторонница минских соглашений. А такие действия могут привести не только к критике наших западных партнеров. РФ, убежден он, обязательно это использует, найдет юридические рычаги и начнет агрессию непосредственно на территории Украины. И это не ограничится Донбассом.

Напомним, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" и признала Россию государством-агрессором.

Что такое закон о реинтеграции Донбасса? Документ впервые официально фиксирует, что Россия является инициатором вооруженной агрессии против Украины и оккупантом части украинской территории. Это означает, что Украина больше не проводит АТО, а принимает меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Террористические организации "ДНР" и "ЛНР" будут называться "представителями оккупационных администраций РФ".