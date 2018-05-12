Американский журналист назвал главную угрозу режиму Путина

Для режима президента Российской Федерации Владимира Путина главной угрозой является недовольство среди населения страны беззаконием и несправедливостью.

Об этом рассказал американский публицист и журналист, эксперт по России и Советскому Союзу Дэвид Саттер, передает "Апостроф".

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Он отметил, что Россия стала более репрессивной в последние годы. Причиной такого поведения Москвы, журналист считает, что в Кремле не хотят видеть того, что они видели в Киеве во время Майдана. Однако, по словам эксперта, жестокость режима Путина может сыграть против него.

Самая главная угроза для стабильности системы (власти Владимира Путина, – "24") – это недовольство населения в связи с беззаконием. Что-то может произойти, потому что мы помним, как все началось в Украине: избили студентов на Майдане, жестоко избили, и население отреагировало,

– сказал Саттер.

В то же время, американский эксперт подчеркнул, что в России просто нет механизма установления справедливости и обеспечения закона.

"Несправедливость в этой авторитарной системе очень распространена, и различные поводы появляются постоянно. Может просто наступить момент, когда населению надоест и оно больше не будет хотеть жить в таких условиях. Когда это будет и как – мы не знаем. Но это не исключено, так как механизма разрешения споров и установления справедливости в системе, которая существует в России, нет. И рано или поздно это может быть очень серьезным источником уязвимости", – подытожил Саттер.