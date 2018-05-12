Американський журналіст назвав головну загрозу режиму Путіна

Для режиму президента Російської Федерації Володимира Путіна найголовнішою загрозою є невдоволення серед населення країни беззаконням і несправедливістю.

Про це розповів американський публіцист та журналіст, експерт з питань Росії та Радянського Союзу Девід Саттер, передає "Апостроф".

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Він зазначив, що в Росія стала більш репресивною в останні роки. Причиною такої поведінки Москви, журналіст вважає те, що в Кремлі не хочуть бачити того, що вони бачили в Києві під час Майдану. Однак, за словами експерта, жорстокість режиму Путіна може зіграти проти нього.

Найголовніша загроза для стабільності системи (влади Володимира Путіна, – "24") – це невдоволення населення у зв'язку із беззаконням. Щось може статися, тому що ми пам'ятаємо, як все почалося в Україні: побили студентів на Майдані, жорстко побили, і населення відреагувало,

– зауважив Саттер.

Водночас, американський експерт підкреслив, що в Росії просто немає механізму встановлення справедливості і забезпечення закону.

"Несправедливість в цій авторитарній системі дуже поширена, і різні приводи з'являються постійно. Може просто настати момент, коли населенню набридне і воно більше не буде хотіти жити в таких умовах. Коли це буде і як - ми не знаємо. Але це не виключено, тому що механізму вирішення суперечок і встановлення справедливості в системі, яка існує в Росії, немає. І рано чи пізно це може бути дуже серйозним джерелом уразливості", – підсумував Саттер.