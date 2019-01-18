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      Американскую юридическую фирму оштрафовали на 4.6 млн долларов за дискредитацию Тимошенко

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      Американскую юридическую фирму оштрафовали
      Американскую юридическую фирму оштрафовали / politeka.net

      Ведущая международная юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP заплатит в бюджет США 4.6 миллионов долларов.

      Об этом говорится в специальном сообщении Министерства юстиции Соединенных штатов.

      Фирму Skadden обвиняют в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), когда она готовила и распространяла в СМИ отчет о деле Юлии Тимошенко в рамках сотрудничества с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кроме того, Skadden занизили стоимость контракта: официально украинский Минюст заплатил за подготовку доклада лишь 12 тысяч долларов, тогда как неофициально для юрфирмы было переведено $4,6 млн через оффшор.

      Эти деньги юридическая фирма теперь выплатит США в качестве мирного урегулирования дела.

      Доклад Skadden был разработан по заказу Министерства юстиции Украины в 2012 году и был использован для обоснования заключения Юлии Тимошенко.

      В 2018 году, в ходе расследования дела политтехнолога Пола Манафорта, американский суд установил, что этот юридический отчет был сфальсифицирован. Юрист компании Skadden Алекс ван дер Зваан был арестован, а главный офис компании признал, что доклад был "противоречивым" и писался адвокатами "по приказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".

      В целом в рамках расследования дела Манафорта американский суд обнаружил, что на дискредитацию Юлии Тимошенко окружение Виктора Януковича потратило 75 миллионов долларов.

      Теги: Новости Украины Министерство юстиции Штрафы Деньги Новости США Юлия Тимошенко
      Источник: 24 Канал
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