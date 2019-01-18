Американскую юридическую фирму оштрафовали на 4.6 млн долларов за дискредитацию Тимошенко

Ведущая международная юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP заплатит в бюджет США 4.6 миллионов долларов.

Об этом говорится в специальном сообщении Министерства юстиции Соединенных штатов.

Фирму Skadden обвиняют в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), когда она готовила и распространяла в СМИ отчет о деле Юлии Тимошенко в рамках сотрудничества с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем. Кроме того, Skadden занизили стоимость контракта: официально украинский Минюст заплатил за подготовку доклада лишь 12 тысяч долларов, тогда как неофициально для юрфирмы было переведено $4,6 млн через оффшор.

Эти деньги юридическая фирма теперь выплатит США в качестве мирного урегулирования дела.

Доклад Skadden был разработан по заказу Министерства юстиции Украины в 2012 году и был использован для обоснования заключения Юлии Тимошенко.

В 2018 году, в ходе расследования дела политтехнолога Пола Манафорта, американский суд установил, что этот юридический отчет был сфальсифицирован. Юрист компании Skadden Алекс ван дер Зваан был арестован, а главный офис компании признал, что доклад был "противоречивым" и писался адвокатами "по приказу Пола Манафорта в интересах его клиента Виктора Януковича".

В целом в рамках расследования дела Манафорта американский суд обнаружил, что на дискредитацию Юлии Тимошенко окружение Виктора Януковича потратило 75 миллионов долларов.