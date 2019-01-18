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      Американську юридичну фірму оштрафували на 4.6 млн доларів за дискредитацію Тимошенко

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      Американську юридичну фірму оштрафували
      Американську юридичну фірму оштрафували / politeka.net

      Провідна міжнародна юридична компанія Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP заплатить в бюджет США 4.6 мільйонів доларів.

      Про це йдеться у спеціальному повідомленні Міністерства юстиції Сполучених штатів.

      Фірму Skadden звинувачують у порушенні Закону про реєстрацію іноземних агентів (FARA), коли вона готувала та поширювала у ЗМІ звіт про справу Юлії Тимошенко в рамках співпраці з тодішнім президентом України Віктором Януковичем. Крім того, Skadden занизили вартість контракту: офіційно український Мін’юст заплатив за підготовку доповіді лише 12 тисяч доларів, тоді як неофіційно для юрфірми було переведено $4,6 млн через офшор.

      Ці гроші юридична фірма тепер виплатить США в якості мирного врегулювання справи.

      Доповідь Skadden була розроблена на замовлення Міністерства юстиції України у 2012 році і була використана для обгрунтування ув’язнення Юлії Тимошенко.

      У 2018 році, в ході розслідування справи політтехнолога Пола Манафорта, американський суд встановив, що цей юридичний звіт було сфальшовано. Юрист компанії Skadden Алекс ван дер Зваан був заарештований, а головний офіс компанії визнав, що доповідь була "суперечливою" і писалася адвокатами "за наказом Пола Манафорта в інтересах його клієнта Віктора Януковича".

      Загалом в рамках розслідування справи Манафорта американський суд виявив, що на дискредитацію Юлії Тимошенко оточення Віктора Януковича витратило 75 мільйонів доларів.

      Теги: Новини України Гроші Юлія Тимошенко Новини США Штрафи Міністерство юстиції
      Джерело: 24 Канал
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