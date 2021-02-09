В американском штате Техас во сне умерла 9-летняя девочка Макензи Гонгора. Причиной стала легкая форма COVID-19. Смерть наступила 2 февраля – через 3 дня после положительного теста на коронавирус.

Сначала медики подозревали, что у ребенка грипп или фарингит. Однако результаты оказались отрицательными.

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Родители девочки отметили, что ранее у их ребенка не выявляли никаких серьезных сопутствующих заболеваний.

У девочки были такие симптомы:

сильная головная боль;

рвота;

повышенная температура тела.



Макензи Гонгора / Фото из Фейсбука родителей девочки

Как произошла трагедия

По словам родных, COVID-19 у ребенка проходил в легкой форме. Медики отпустили ребенка домой и сказали следить за температурой.

Проблем с дыханием не было. Однако в вечер перед смертью Макензи Гонгора сказала родителям, что она устала. Тогда ребенок пошел спать пораньше.

Моя невестка увидела ее ночью и поняла, что она больше не дышит, она не могла найти пульс,

– рассказала тетя умершей.

Сейчас известно, что результаты вскрытия и заключение судебно-медицинской экспертизы семья не получила. Несмотря на это, родители убеждены, что причиной смерти стал именно коронавирус.