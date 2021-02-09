Смерть во сне: в Америке 9-летняя девочка умерла от легкой формы COVID-19
В американском штате Техас во сне умерла 9-летняя девочка Макензи Гонгора. Причиной стала легкая форма COVID-19. Смерть наступила 2 февраля – через 3 дня после положительного теста на коронавирус.
Источник:Daily Mail
Сначала медики подозревали, что у ребенка грипп или фарингит. Однако результаты оказались отрицательными.
Интересно Дети с бессимптомным коронавирусом могут столкнуться с постковидным синдромом
Родители девочки отметили, что ранее у их ребенка не выявляли никаких серьезных сопутствующих заболеваний.
У девочки были такие симптомы:
- сильная головная боль;
- рвота;
- повышенная температура тела.
Макензи Гонгора / Фото из Фейсбука родителей девочки
Как произошла трагедия
По словам родных, COVID-19 у ребенка проходил в легкой форме. Медики отпустили ребенка домой и сказали следить за температурой.
Проблем с дыханием не было. Однако в вечер перед смертью Макензи Гонгора сказала родителям, что она устала. Тогда ребенок пошел спать пораньше.
Моя невестка увидела ее ночью и поняла, что она больше не дышит, она не могла найти пульс,
– рассказала тетя умершей.
Сейчас известно, что результаты вскрытия и заключение судебно-медицинской экспертизы семья не получила. Несмотря на это, родители убеждены, что причиной смерти стал именно коронавирус.
Поделиться новостью