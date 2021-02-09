В американському штаті Техас уві сні померла 9-річна дівчинка Макензі Гонгора. Причиною стала легка форма COVID-19. Смерть настала 2 лютого – через 3 дні після позитивного тесту на коронавірус.

Спочатку медики підозрювали, що у дитини грип або фарингіт. Однак результати виявилися негативними.

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Батьки дівчинки наголосили, що раніше у їхньої дитини не виявляли ніяких серйозних супутніх захворювань.

У дівчинки були такі симптоми:

сильний головний біль;

блювота;

підвищена температура тіла.



Макензі Гонгора / Фото з фейсбуку батьків дівчинки

Як трапилась трагедія

За словами рідних, COVID-19 у дитини проходив у легкій формі. Медики відпустили дитину додому та сказали слідкувати за температурою.

Проблем з диханням не було. Однак у вечір перед смертю Макензі Гонгора сказала батькам, що вона втомлена. Тоді дитина пішла спати раніше.

Моя невістка побачила її вночі і зрозуміла, що вона більше не дихає, вона не могла знайти пульс,

– розповіла тітка померлої.

Наразі відомо, що результати розтину і висновок судово-медичної експертизи сім'я не отримала. Попри це, батьки переконані, що причиною смерті став саме коронавірус.