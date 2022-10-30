Она мечтала не только о свободной Украине, но и о свободной Ичкерии. Ее мечта стала на шаг ближе почти через 5 лет после гибели – Верховная Рада Украины признала государственный суверенитет Чеченской Республики Ичкерия. О жизни, борьбе и коварном убийстве легендарной украинской военной читайте дальше в материале 24 канала.

Интересно "В Чечне могут начаться политические проблемы": как вывести Кадырова из войны

Украинка с чеченской кровью: первое противостояние Окуевой с Россией

Биография Амины Окуевой окутана мраком загадочности – о ее детстве и юных годах известно не так уж много. Родилась она 5 июня 1983 г. в Одессе. Ее мама – полька с Северного Кавказа, а отец – чеченец. Однако своего родного отца она не знала, он ведь погиб. Обстоятельства смерти родного отца неизвестны. Ее воспитывали мама и названный отец Виктор Никифоров.

Некоторое время Амина с семьей проживала на территории России – сначала в Москве, а затем в Грозном (Джохари – именно так в 1996 году пререйменовали город власти Ичкерии). В Украину она вернулась в 2003 году из-за Второй чеченской войны.

В одном из своих интервью Амина Окуева рассказывала, что во время Второй чеченской войны она активно помогала Сопротивлению в борьбе с россиянами, но никогда не рассказывала подробности. Единственное, что известно из ее воспоминаний, это то, что именно участники Сопротивления уговорили ее вернуться в Украину и получить медицинское образование. Причиной тому была нехватка медиков, из-за чего гибли многие военные Ичкерии.

В Одессе поступила в медицинский университет и после 6 лет обучения поступила в интернатуру по специальности общая хирургия. Однако после окончания интернатуры началась Революция Достоинства и Амина Окуева без колебаний решила участвовать в протестах и противостояниях.

Предвидела войну с Россией: Амина Окуева на Майдане и на Донбассе

Зимой 2013 года, когда на Майдане Независимости протесты только перерастали в Революцию, Амина Окуева без колебаний уехала в Киев, присоединилась к самообороне Майдана и стала медиком в 8-й Афганской сотне.



Амина Окуева на Майдане / Фото из соцсетей военной

Позже Амина вспоминала, что еще в декабре 2013 года у нее было чувство, что Россия нападет на Украину. Она даже хотела выйти на сцену Майдана с речью о том, что режим Януковича – пешки, за которыми стоит глава Кремля, но ее на сцену не пустили, мол, это не актуально.

Я говорила об этом своим собратьям, поэтому, пожалуй, кто-то воспринимал меня как некую Кассандру, которая прогнозирует беду, но здесь ничего фантастического нет. Это просто мое знание России, которое мне пришлось узнать раньше, чем украинцев. Мне очень жаль, что я угадала,

– вспоминала Окуева.

После того, как Революция победила, Украину ждало новое испытание – аннексия Крыма и начало войны на Донбассе. Амина Окуева сразу отправилась на Восток.

В июле 2014 года Амина вступила в ряды добровольческого батальона "Киев-2" как фельдшер. Однако, по словам военной, медициной она занималась мало. Окуева участвовала в обороне Дебальцево, выполняя боевые задания вблизи Чернухино в Луганской области. Впоследствии проходила службу в батальоне "Золотые ворота".



Амина Окуева / Фото из соцсетей военной

Кроме того, Окуева принимала участие в создании Миротворческого батальона имени Джохара Дудаева и была его пресс-офицеом и выступала за предоставление батальону официального статуса от МВД.

На Востоке она воевала вместе со своим мужем Адамом Осмаевым. В последние месяцы военной службы была снайпером. На Донбассе Окуева провела почти три года.

На 9-й год российско-украинской войны количество женщин в армии выросло в разы, но тогда, в 2014 году, женщины в армии случались редко. Амина Окуева сразу отличалась и среди меньшинства – выполняла боевые задания в камуфляжном хиджабе.



Амина Окуева / Фото из соцсетей военной

Кадыров – предатель: отношение к России и оккупантам Чечни

Амина Окуева неоднократно отмечала, что пошла на фронт потому, что у Украины и Ичкерии есть общий враг, и падение России поможет порабощенным народам получить свободу. Военнослужащая также критиковала прислужника Путина Рамзана Кадырова, называя его предателем нации, ведь он фактически является руководителем оккупационных властей в Чечне. То есть Кадыров в Ичкерии – это нечто вроде Сальдо в Херсоне.

Кадыровцы – это национал-предатели. Нет худшей формы предательства за национальное преательство и пособничество оккупантам. Это люди, которые пошли на служение многовековым убийцам, палачам своего народа, которых за миску похлебки, за подачку заставляют уничтожать свой народ, унижать его,

– заявляла Окуева.

Окуева часто говорила об Ичкерии, считая, что именно Украина поможет порабощенным народам избавиться от российского ига. Она активно участвовала в различных мероприятиях, направленных на поддержку Ичкерии, в частности в развертывании крупнейшего флага Чеченской Республики в Киеве в августе 2017 года.



Крупнейший национальный флаг Ичкерии в Киеве в августе 2017 года / Фото из соцсетей Окуевой

Как и для многих людей, Россия принесла в жизнь Окуевой личную трагедию. По данным СМИ, Амина выходила замуж дважды – за чеченцев Ису Мустафинова и Ислама Тухашева (Окуева). Первый умер в 2003 году, а Окуева пожизненно заключили в тюрьму по подозрению в убийстве работников российских спецслужб в Ингушетии.

С Адамом Осмаевым Окуева познакомилась в 2008 году в интернете. Муж переехал в Украину за год до этого, ведь в Ичкерии его обвиняли в подготовке убийства Кадырова. В 2012 году Осмаева задержали в Одессе за якобы организацию покушения на тогдашнего кандидата в президенты России Владимира Путина. Амина выступала за освобождение мужчины и добивалась этого. В 2014 году Адам Осмаев вышел на свободу.



Окуева и Осмаев на Донбассе / Фото из соцсетей Окуевой

Амина Окуева официально не была замужем за Осмаевым, ведь у него тогда не было украинского паспорта. Получение гражданства усложняло то, что по запросу России он находился в международном розыске. Поэтому они только вступили в брак по мусульманской традиции. Осмаев таки получил украинское гражданство, но только в 2021 году.

Что с убийцами Амины Окуевой

1 июня 2017 года на Амину Окуеву и Адама Осмаева покушались. Мужчина, представившийся французским журналистом, пригласил их на интервью. В машине тот достал коробку якобы с подарком для Окуевой и Осмаева, а из коробки достал пистолет и начал стрелять в Осмаева. Амина Окуева открыла огонь в нападающего и выпустила 4 шара. Так тогда им удалось избежать смерти.

Осмаев тогда получил ранения, из-за чего, как позже упоминала Окуева, снова пришлось отложить возвращение на фронт.

Впоследствии выяснилось, что "французским журналистом" был россиянин Артур Денисултанов, считавшийся личным киллером Рамзана Кадырова. К слову, киллер выжил и, по данным СМИ, был передан России в рамках обмена в декабре 2019 года.

Покушение на Окуеву и Осмаева: смотрите видео

После покушения Окуева и Осмаев получили охранников от государства, однако сама Амина утверждала, что смерти не боится, потому что убеждена, что ничего не произойдет раньше, чем предписано. Но несмотря на это, осторожность все же нужна.

В Одессе есть такое выражение: "Не дождетесь". Российские блогеры называют меня "чеченской террористкой". Практически каждый день в Facebook и Twitter я получаю угрозы от чеченцев, живущих в России и преданных авторитарному лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Но меня это не пугает.

30 октября 2017 года на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха под Киевом автомобиль супругов расстреляли из автоматов. Оба попали под пули, однако Осмаеву удалось выжить, а жизнь Окуевой, к сожалению, оборвалась.

Заметьте Муж Окуевой Адам Осмаев дал первый комментарий: видео

За несколько дней до трагедии Амина Окуева и Адам Осмаев отказались от государственной охраны, потому и охранников в тот день с ними не было.



Фото с места убийства Амины Окуевой / Фото "Эспрессо"

Подозреваемые в убийстве задержаны в январе 2020 года. Спустя более года, в феврале 2021 года, одного из подозреваемых исполнителей убийства – Игоря Редькина, уроженца Дагестана, незаконно получившего украинское гражданство, отпустили под домашний арест. Именно он является организатором так называемой "группы Редькина", подозреваемой в нескольких заказных убийствах.

Организатором убийства Окуевой следствие называло чеченца Салаха Хумаидова, объявленного в розыск. Одного из ключевых свидетелей по делу об убийстве военной Мамихана Умарова убили в июле 2020 года в Австрии. В этом преступлении подозревают чеченца Сарали Ахтаева, получившего пожизненное заключение.

Дело об убийстве Амины Окуевой объединили с убийствами директора компании Caparol Украина Павла Сможного в 2016 году и руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького в 2019 году. В этих преступлениях подозревают 7 членов "группы Редькина".

Следствие продолжается и приговоры убийцам еще не вынесены.

Обратите внимание Убийцам моей дочери важно показать, что они в этой стране решают все – мама Окуевой

Где похоронена легендарная Амина Окуева

Амину Окуеву похоронили в Днепре. Еще до убийства она просила, чтобы ее похоронили возле Исы Мунаева – командира Миротворческого батальона имени Джохара Дудаева.

Адам Осмаев вспоминал, что Иса Мунаев в первую очередь с началом войны в Украине пытался решить вопрос места захоронения для своих собратьев, понимая, что борьба с Россией будет иметь большую цену в виде человеческих жизней.

После гибели в 2015 году Ису Мунаева похоронили на Краснопольском кладбище в Днепре. Там же спустя 2 года похоронили и Амину Окуеву.



Могила Амины Окуевой / Фото Адама Осмаева

Как Амина Окуева видела свою жизнь после войны и как ее мечты продолжают жить

Амина Окуева, говоря о будущем после завершения войны, рассказывала, что планирует продолжать работу в военной сфере – как военная медик или участница миротворческих миссий. Однако эти планы так и остались планами. Амине Окуевой навсегда 34 года.



Амина Окуева / Фото из соцсетей военной

У нее было еще немало устремлений. Одним из ее последних проектов стали "Новейшие сказки Украины", который воплощали совместно с фотографом Александрой Лисицкой. Для участия в проекте приглашали известных украинцев, которые превращались в сказочных персонажей.

Также у Амины был и опыт участия в выборах – в 2014 году она баллотировалась в Верховную Раду по одному из одесских округов, но заняла 9 место. Впоследствии она рассказывала, что к участию в выборах ее подталкивали, но она рада тому, что не прошла в парламент. Окуева утверждала, что ей было бы слишком некомфортно в Верховной Раде, поэтому не планировала больше попыток пойти в политику.

Амина также скептически относилась к тому, что ее называли героиней. Она считала, что называть людей таки можно только посмертно, ведь часто те, кому при жизни присвоили звание Героя, до конца своего земного пути могут не оправдать этой награды.



Памятник Амине Окуевой в Глевасе / Фото LB

Она посвятила свою жизнь борьбе, и ее мечты о двух свободных странах до сих пор живут. Украина продолжает борьбу за свою свободу в полномасштабной войне с Россией, которая длится уже 9-й месяц. Кроме того, наше государство 13 октября признало государственный суверенитет Ичкерии, став первой страной в мире, признавшей свободную Чеченскую Республику. Это малый, но важный шаг.

История Амины Окуевой – это история мужества и самоотверженности в борьбе за свой народ и свою страну. В ней смешались украинская и чеченская кровь, поэтому бороться пришлось за 2 народа и 2 страны, однако враг один и тот же.

Российская империя в ее разных видоизменениях уже дважды распадалась. Сейчас мы видим, как близится третий распад. И его приближают наши воины – защитники и защитницы, которые ежедневно ценой неимоверных усилий, ценой жизни и здоровья борются с врагом. Так, как когда-то Амина Окуева.

"Свободные народы победят", – Амина Окуева: смотрите видео