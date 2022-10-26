Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель и журналист Иван Яковина. Он также отметил, что в условиях "контракта" Кадырова с чеченским народом нет условия, при котором кадыровцы могут вернуться в цинковых гробах.

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В результате точного удара ВСУ по российской базе на Херсонщине – погибли не менее 100 человек и еще многие получили ранения. Судя по всему, удалось "накрыть" едва ли не главную базу кадыровцев.

Сейчас все эти трупы вернутся в Чечню, поэтому Кадырову нужно отвечать перед собственным народом, ведь раньше таких массовых потерь не было,

– говорит Яковина.

По словам журналиста, была этакая "негласная" договоренность, что кадыровцы будут ездить в Украину, создавать картинку, что они там присутствуют – но не более того.

Полный стрим с Иваном Яковиной: смотрите видео

Кадырову очень важно продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, поэтому он и записывает такие удивительные видео, где обещает захватить Одессу.

Смерти чеченцев выведут из войны Рамзана Кадырова

"Но, если такие массовые подрывы чеченцев произойдут еще несколько раз – в Чечне у Кадырова точно будут политические проблемы. Для Путина большой политической проблемой может стать потеря Херсона, а для Кадырова – массовая гибель его приспешников", – убежден журналист Иван Яковина.

Поэтому, если у Украины есть цель вывести Кадырова из войны – такие удары должны быть как можно чаще.

Кадыровцы воюют в Украине