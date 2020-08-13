Антимонопольный комитет будет следить за ситуацией на рынке газа для предотвращения создания необоснованных препятствий при смене поставщика природного газа.

Об этом заявила на брифинге председатель АМКУ Ольга Пещанская.

"Предупреждаю поставщиков природного газа от совершения заговоров и злоупотреблений, а также недобросовестной конкуренции на рынке. В случае выявления таких фактов Антимонопольный комитет будет принимать соответствующие меры", – пообещала Пещанская.

По ее оценке, сегодня на газовом рынке отсутствует "совершенная конкуренция", существуют барьеры для вхождения на рынок, в связи с чем комитет будет тщательно отслеживать ситуацию.

Напомним, с 1 августа 2020 года бытовые потребители получили возможность самостоятельно выбирать поставщика природного газа. Для смены поставщика необходимо направить новом поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит переход клиента. При этом участие или отдельного подтверждения со стороны существующего поставщика получать не нужно. Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.